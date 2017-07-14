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Adriana Lima ve Türk aşkı Bodrum sokaklarında el ele

İlişkileri ile dünya gündemine bomba gibi düşen Adriana Lima ve Metin Hara Bodrum sokaklarında el ele dolaşarak romantik bir gece yaşadı.

Adriana Lima ve Türk aşkı Bodrum sokaklarında el ele

14 Temmuz 2017 06:58

Geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda öpüşürken görüntülenen Adriana Lima ve Metin Hara Bodrum’a tatile gelmişti. Türkiye’nin ve Dünyanın magazin gündemini değiştiren aşıklar dün gece akşam yemeği yemek için Gümüşlük mahallesinde bir restorana gitti. Gazetecilerin takip etmediğini anlayan aşıklar Gümüşlük’ün turistlik çarşısına indi. Dükkanlara teker teker gezen Lima ve Hara çifti alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Gümüşlük sokaklarında el ele, kol kola dolaşan aşılar günler sonra Bodrum’u gezme fırsatı buldu. Hara, bir çift gül aldığı, çiçeği burnunda sevgilisi Lima’ya Bodrum’un tarihini de anlattı. 

19 Ssat villadan çıkmıyorlar 

10 Temmuz Pazartesi günü Bodrum’da bir çiftlik evine yerleşen Dünyaca ünlü model Adriana Lima ve yazar Metin Hara evden dışarı çıkmıyor. Gazetecilerin yoğun ilgisi ile karşılanan aşıklar kaldıkları çiftlikten burunlarının ucunu bile çıkarmadı. 4 gün boyunca günde sadece yaklaşık 4 saat dışarı çıkan çift geri kalan zamanlarını evde geçiriyor. Yaklaşık 19 saat evden çıkmayan aşıklar ilk gün Göltürkbükü sahilinde akşam yemeği yemişti. 2’inci gün ise Yalıkavak sahilinde balık yiyen Lima ve Hara bugün de Gümüşlük’de bir restoran da yemek yedi. 

En iyi fotoğrafı çekmek için yarışıyorlar 

Lima ve Hara çiftinin peşini bırakmayan onlarca gazeteci evlerinin önünde nöbet tutuyor. 24 saat boyunca villanın önünden ayrılmayan gazeteciler en iyi fotoğrafı almak için bir birleri ile yarışıyor. Bazı gazeteciler villanın karşısında bulunan tepeye tırmanarak görüntü almaya çalışırken, bazı basın mensupları ise villanın etrafında görüntü alına bilinecek yer arıyor. Birçok ulusal gazete, kanal ve ajans muhabirleri dönüşümlü olarak evin önünde gün boyu nöbet tutuyor. Basın mensuplarının villanın önünden ayrılmaması nedeniyle evden çıkmayan yeni aşıklar sadece akşamları yemek için dışarı çıkıyor. 

Haberleri yalanladı 

Lima ve Hara sosyal medya hesaplarından aynı anda bir fotoğraf paylaştı. Hara fotoğrafın altına “Bütün haberler yalan. Sadece yarın biraz denize gireceğiz. Ne yunan adaları ne mavi yolculuk yok. Tamamen uydurma” ifadelerini kullandı. 

Eren Ayhan


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