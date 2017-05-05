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Adriana Lima’dan Türkiye’ye mesaj

Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends ortaklığında gerçekleştirilecek Türkiye’nin en büyük moda şovuna katılacak ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından Türkçe mesajlar paylaştı.

Adriana Limadan Türkiyeye mesaj

05 Mayıs 2017 10:18

Antalya’da The Land of Legends’da düzenlenecek olan şova katılacak olan Adriana Lima, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros, Izabel Goulart, Viktoria Odintsova ve Victoria Lopyreva organizasyon kapmasında sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Dosso Dossi Fashion Show tarafından belirlenen “Merhaba Türkiye. Happy to See you all at Dosso Dossi Fashion Show’s and The Land of Legends wonderful show in Antalya at 9 th of june!” (9 Haziran’da Dosso Dossi Fashion Show’un ve The Land of Legends’ın muhteşem şovunda sizi görmekten mutluluk duyacağım) mesajını sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaşan ünlü isimler, dünya genelinde yaklaşık 50 milyon kişiye direkt olarak ulaştı.

Adriana Lima bir sürpriz yapıp mesajının sonunda “Miss you all” (Hepinizi özledim) derken, Isabeli Fontana ve Ana Beatriz Barros ise “Love you all!” (Hepinizi seviyorum) ekini yaptılar. Isabeli Fontana, ayrıca bir jest daha yaparak kendisinin yer aldığı Türkçe yayınlanan bir derginin kapak fotoğrafını da paylaştı. Şov kapsamında birer konser verecek olan Rusya’nın en ünlü şarkıcıları Nikolay Baskov ve Dima Bilan da “Merhaba Türkiye” diyerek mesaj paylaşan ünlü isimler arasında yer aldı. Her biri aynı zamanda birer sosyal medya fenomeni olan isimlerin bu mesajları kısa sürede hayranları tarafından da paylaşılarak dünya genelinde büyük dikkat çekti.

“TÜRKİYE TURİZMİNE BÜYÜK DESTEK"

2017 yaz sezonu öncesinde Türkiye turizmine de büyük destek vereceklerini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Şovumuza katılacak isimlerin her hareketi, milyonlarca hayranı tarafından yakından takip ediliyor. Bu nedenle Türkçe mesaj paylaşımını bir gelenek haline getirdik” dedi.

9 Haziran’da The Land of Legends’da gerçekleştirecekleri şov ile dünyanın gözünün Antalya’ya çevrileceğini belirten Hikmet Eraslan, Türkiye’nin en büyük moda şovunu gerçekleştireceklerini söyledi. Hikmet Eraslan, “Victoria’s Secret’in dört mankenini aynı anda podyuma çıkartacağız. Başka sürpriz isimler de olacak. Bu şov dünyada uzunca sürece konuşulacak” dedi.


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