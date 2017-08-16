Adriana Lima’nın meşhur kolyesi İzmirli firmadan

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ve Türk yazar Metin Hara’nın aşkı dünya gündemini meşgul ediyor. Metin Hara’nın, Adriana Lima ile Bodrum tatilinde ona aldığı ağaçlı kolye de en az bu aşk kadar gündeme gelmişti. Kolyeyi boynundan çıkarmayan Lima, sosyal medya hesaplarında sık sık ağaçlı kolye ile poz verirken, bu meşhur kolyenin İzmirli bir firma tarafından tasarlanıp üretildiği ortaya çıktı. İzmir Konak’ta faaliyet gösteren ve genellikle kişiye özel tasarım aksesuarlar üreten firma, ürünlerini az sayıda üretip Türkiye ve yurt dışındaki müşterilerine gönderiyor.

“GURUR VERİCİ”

Meşhur ağaçlı kolye hakkında konuşan firma ortaklarından Akın Çalışkan, “Bir müşterim sosyal medyadan bana fotoğraf gönderip ‘Metin Hara bizim kolyeleri Adriana Lima’ya hediye etmiş’ yazdı. Bu inanılmaz gurur verdi. ‘Adrina Lima ile Metin Hara ayrıldılar, Lima kolyeyi çıkardı’ diye haberler çıktı. Öyle olunca haliyle üzüldük ama daha sonra Lima tekrar fotoğraflar paylaştı ve kolye hep boynundaydı. İzmir’den çıkmış bir markanın, dünya markası olmuş bir modelin kolyesini yapmış olması gurur verici” dedi.

SADECE LİMA İÇİN AKSESUAR TASARLAYACAKLAR

Geçen Sevgililer Günü’nde tasarlanan ağaçlı kolyenin sonsuz aşkı ve hayatı temsil ettiğini anlatan Çalışkan, sadece Lima için özel bir aksesuar da tasarlayacaklarını belirterek, “Metin Hara gelirse diye hazırlık yapıyoruz. Lima’ya özel tasarım bir aksesuar yapıp kendisine ulaştıracağız. Eğer Metin Hara’dan ayrıca bir istek gelirse elbette memnun oluruz ancak istek gelmese de biz Adriana Lima için özel olarak bir ürün yapacağız” ifadelerine yer verdi.

“DÜZ PIRLANTA HERKESTE OLABİLİR”

Firma ortaklarından Murat Tosun ise daha çok kimsede olmayan butik ürünler ürettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Daha çok üç boyutlu aksesuarlar, kişiye özel tasarımlar yapıyoruz. Örneğin birlikte çalıştığımız Işın adlı ressam arkadaşımızla kişiye özel taş üzerinde yağlı boya ürünler tasarlıyoruz. Burada bizim dışımızda 7 kişi çalışıyor. Bu bir ekip işi. Mesele sadece aksesuarın tasarımını yapmak değil. Biz birkaç atölyenin desteğini alarak üretim yapıyoruz. Önemli olan daha önce kimsenin düşünmediği tarzda ürünler ortaya çıkarmak. Kadınlar hiçbir zaman kendinde olan bir ürünün başkasında olmasını istemez. Sanırım Lima da ilk defa böyle bir kolye gördüğü için çok sevmiştir. Düz pırlanta herkeste olabilir ancak bu kolye bir anlam ifade ediyor. Adriana Lima’nın boynunda kolyemizi görünce bizim de hoşumuza gidiyor.”

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri