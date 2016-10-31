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Adriano: 'Hedefimiz 3 puan'

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, Napoli maçı öncesi, "Yarınki maç çok zor olacak. Hedefimiz 3 puan. Eğer galibiyetle ayrılabilirsek grupta önümüz açılacak" dedi.


31 Ekim 2016 15:58

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Adriano, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın 20.45'te Vodafone Arena'da İtalyan ekibi Napoli ile oynanacak karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Yarınki maç çok zor olacak. 2 hafta içerisinde çok önemli oyuncular kaybettik. Bu da yarın daha çok sorumluluk yüklüyor bizlere. Herkesin sahada yüzde yüzünü göstermesi gerekecek. Hem yarın hem de sezonun geri kalanında onların yokluğunu aratmamaya çalışacağız. Hedefimiz üç puan, eğer galibiyetle ayrılabilirsek grupta önümüz açılacak" dedi.

"Elimizden geleni göstereceğiz"

İlk Napoli maçında uzun zaman sonra ön tarafta oynadığına dikkat çeken yıldız oyuncu, "Bu durum gol atmayı kolaylaştırıyor. Yarın Napoli de istekli olacak. 3 puan için gelecekler buraya. Yakından tanıdığımız bir takım. Biz de elimizden geleni göstereceğiz yarın. Taraftarımızın da yardımıyla yarın galip ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

"Caner'in yokluğunu aratmayacağız"

Caner'in sakatlığı hakkında ise Brezilyalı futbolcu, "Takım için çok büyük bir sakatlık. Tam birbirimizi anlayama başladığımız sırada böyle bir sakatlık oldu. İyi gidiyorduk, ligin geri kalanında Tosic ve ben elimizde geleni yapacağız. Caner'in yokluğu aratmamak için var gücümüzle çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Doğan Gündoğdu - Kaan Ülker
İSTANBUL


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