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ADÜ eski Rektörü Birincioğlu FETÖ’den gözaltına alındı

Aydın’da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu’nun da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

ADÜ eski Rektörü Birincioğlu FETÖden gözaltına alındı

25 Ekim 2016 18:13

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin Efeler ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, ADÜ eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu ile birlikte 1 doçent, 3 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi ve 2 sağlık personelinden oluşan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde arama yapılan şüpheliler sorgulanmak üzere Aydın Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’ne getirildi. 

Mehmet Barlas
 

Etiketler: Mustafa Birincioğlu


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