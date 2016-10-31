FETÖ/PDY operasyonları kapsamında ADÜ Rektörlüğü tarafından açığa alındıktan sonra polis tarafından geçen hafta içerisinde gözaltına alınan eski Rektör Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu, yayınlanan 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Aydın’da kamu görevinden çıkarılan 114 kişi arasında da yer almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Eski Rektör Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu ile birlikte 1 doçent, 3 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi ve 2 sağlık personelinin aralarında bulunduğu 9 ADÜ personeli ile başka ilden getirilen bir öğretmen Aydın Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından Birincioğlu ile birlikte 3 kişi serbest bırakıldı. Diğer 6 kişinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Beşer Çeken

