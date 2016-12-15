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Advocaat: 1-1 adil bir sonuç oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Amed Sportif Faaliyetler’in çok iyi mücadele ettiğini söyleyerek, "1-1 adil bir sonuç oldu" dedi.

Advocaat: 1-1 adil bir sonuç oldu

15 Aralık 2016 18:27
Amedspor 1-1 Fenerbahçe geniş maç özeti (Ziraat Türkiye Kupası) - Tıkla İzle

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, normalde kazanmaları gereken bir karşılaşma olduğunu söyledi. Advocaat, “Karma bir takım ile oynasak bile, hala bu takımı yenebilecek kalitemiz vardı. Rakibimiz çok iyi mücadele etti, bizim işimizi zorlaştırmak için çabaladılar. Bazı futbolcularımız maçın sadece hazırlık maçı olduğunu düşündü. 1-1 adil bir sonuç oldu. Şampiyonluk yarışında kalabilmek için 6 puan almak zorundayız. Ama benim merak ettiğim şu; bu tarz maçlarda diğer oyunculara şans veriyoruz ve onlardan beklentilerimi görmeyi umuyorum ama yapmıyorlar. Nasıl devam etmemiz konusunda düşünmeliyiz. Genç oyuncularımızın oynama şeklinden mutluyum. Ama bazı A takım oyuncularımızı görmedim bugün. Ne yapmak istediğimizi biliyoruz ama neyin mümkün, neyin olmadığını tespit etmemiz gerekiyor” dedi.

AMED SPORTİF FAALİYETLER CEPHESİ

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Recep Bayık ise ligde son iki üç maçtır kötü gittiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Fenerbahçe ligimizin en renkli takımlarından. Ancak bizim de kendimize göre amacımız vardı yeni bir çıkış için. Arkadaşlarım sahada iyi bir mücadele örneği verdi. Pozisyonlar bulduk, yararlanamadık bir türlü. 10 kişi kalmamıza rağmen mücadeleyi bırakmadık. Takımımdan memnunum, Fenerbahçe’yi kutluyorum.”

EDEMEN: “DİYARBAKIR HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM”

Amed Sporif Faaliyetler Kulübü Asbaşkanı Nurullah Edemen de Ziraat Türkiye Kupası’nda ikinci maçlarını Fenerbahçe ile oynadıklarını, takımlarının performansından memnun olduklarını söyledi.

Etiketler: açıklama, Amed Sportif Faaliyetler, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat


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