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Advocaat: Az sayıda taraftar geldiği için hayal kırıklığı yaşadım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, stada az sayıda gelen taraftarlardan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Advocaat: Az sayıda taraftar geldiği için hayal kırıklığı yaşadım

30 Ekim 2016 21:20

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde Kardemir Karabükspor’u 5-0 gibi farklı bir skorla geçti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, stada az sayıda gelen taraftarlardan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi. Advocaat, “Taraftar çok yoktu bugün. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. İnşallah bu skordan sonra gelirler. Birkaç maçını izledim rakibimizin, çok kuvvetli ve agresif bir takımla karşılaştık. Topa sahip olma anlamında ilk yarıda bazı sorunlar yaşadık, ancak doğru anda golü atmayı başardık. Bu doğruydu ama topun bizde kalması anlamında sıkıntı yaşadığımız süreçler oldu. Gergin bir görüntü sergiledik ama iki golü bulduk ve ikinci golden sonra güvenimiz arttı. Rakip de 12 puandaydı. Kazanmak zorundaydık. Belki de oyuncularımın kafasında bu vardı, bu da etkili olabilir. 5-0 güzel bir sonuç” diye konuştu.

“Yukarıya doğru gidişimizi devam ettirmek istiyorduk”

Geçen hafta alınan Konyaspor galibiyetinin son derece kritik olduğuna değinen deneyimli teknik adam, “18 maçtır kendi sahasından yenilmeyen bir takımla karşılaştık. Bu anlamda çok önemliydi o galibiyet. Orada galibiyeti isteyen, çalışan, savaşan bir takım gördük. 3 puan aldık. Bugün de bizim için aynı şeyler geçerliydi. Yukarıya doğru gidişimizi devam ettirmek istiyorduk. Lens formunu bulmaya başlıyor. Volkan Şen var, diğerleri var. Onların hızlı oyuncu olduğunu biliyoruz. Bu bizim için bir silah ve bu silahı da kullanmalıyız” açıklamasında bulundu.

“Doğru dengeyi arıyoruz”

5-0 kazandıkları için memnun olduklarının altını çizen Hollandalı teknik adam, Aatif Chahechouhe ile ilgili gelen bir soruya ise, “Aatif için de iyi oldu bu maç. Antrenmanlarda çok iyi çalıştı. O da zaten fizik anlamda sertlik eksikliği yaşadığını söyledi. Daha fazla zamana ihtiyacı var. Aslında doğru dengeyi arıyoruz. Her zaman ileride 4 oyuncuyla oynayamayız, bugün kazanmak zorundaydık, her zaman böyle oynarsak ne olur bilemiyorum” şeklinde konuştu. 

Kaan Ülker - Mehmet Selman Bektaş

Etiketler: Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat


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