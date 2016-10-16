Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Aytemiz Alanyaspor’u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı ve 1 puan almaktan kurtulamadı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, “Oyuncularımız forvet oyuncuları olduğu için onlardan daha fazla gol atmasını beklersiniz ama sadece Emenike golle buluşan isim oldu. Bundan fazlasını yapmalıyız. İlk yarıda iyiydik, pozisyonlara girdik. Onlar da kontra ataklarla bir iki pozisyonu oldu. Biz pozisyona girdiğimizde golleri atmalıydık. İstediğimiz golleri atamadık. O yüzden şu soru akla geliyor; neden olmasın?” diye konuştu.

“Çalışma istekleri ile ilgili şikayetim yok”

Takımın çalışma isteği ile ilgili de konuşan Advocaat, “Tüm takımla ilgili konuşmak istiyorum. Takımın çalışma isteği ile ilgili bir şikayetim yok. Ellerinden geleni vermeye çalıştılar, bunu gördüm takımda. Van Persie 2,5 haftadır antrenmanlara çıkıyor ve görmek için de elimize fırsat geçmişti. Takım halinde daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var. Tüm takımdan bahsediyorum. 1,5 yıl önce 80 milyonluk harcama yapmış kulüp, şu an hiç yapmamış. Belki de budur fark” dedi.

Emenike açıklaması

Advocaat, oyundan alındığına tepki gösteren Emenike ile ilgili ise, “Oyundan çıktığı için sinirlendi. İyi oynuyor diye çıkarmadım, anlayacaktır. Çok da umursamıyorum yaptığını” açıklamasına bulundu.

“Yönetimimizi tanıyorum artık”

Advocaat, artık takımı ve yönetimi tanıdığını dile getirerek, “Geldiğimden bu güne, neler yapabiliriz, neler yapabilirler diye tanımamız gerekiyordu takımı. 1-2 ay geçti ve maçlarınızı kazanmak zorundasınız. Buna gayret gösteriyoruz. Bazı sevmediğim şeyler görüyorum tabii ki takımda ama bunları değiştiremezsiniz. İki tarafta kendini geliştirmeli. Yönetimimizi tanıyorum artık, hepsi harika insanlar. Bu taraftarlar için en iyisini verebilecek insanlar. Ben burada sadece oyuncularımı ve kendimi suçlayabilirim” ifadelerini kullandı.

“Bazen Real Madrid için iyisinizdir ama Fenerbahçe için değil”

Advocaat, “Takıma dışarıdan baksanız ne söylersiniz?” tarzı gelen bir soruya ise, “Her zaman her düşündüğünüzü söyleyemezsiniz. Ben hala oyuncularıma inanıyorum, bazı oyuncuların kendini geliştireceğini, bazılarının da kendini geliştiremeyeceğini düşünüyorum. Bazen Real Madrid için iyisinizdir ama Fenerbahçe için iyi değilsinizdir” dedi.

“Daha iyisini bulabilirlerse beni yarın gönderebilirler”

Advocaat, Milli Takım arasında Hollanda’ya gitmesi ve bu iznin sözleşmesinde yer almasıyla ilgili gelen bir soruya ise, “Güzel bilgiler almışsınız. Ben bunu yapmaya devam edeceğim. Böyle bir şey olmasa gitmeme izin vermezlerdi. Ben bunu çalıştığım her yerde yaptım. Kadromun yarısı gitmiş oluyor ve onlar kontrolü alıyor. Evet Hollanda’da idim ve bir daha ki sefer yine yapacağım. Aynı zamanda da daha önceden ayarlanmış randevularım vardı. Eğer kulübümüz daha iyisini bulabilir ve o şekilde yola devam edebileceklerini düşünüyorlarsa bunu yarın yapabilirler. Ben kendim için burada değilim, kulüp için buradayım. Bu kadar basit. ” diye cevap verdi.

Advocaat, toplantıyı terk ederken, bu açıklamasında neyi kast ettiğinin sorulması üzerine ise, “Ben kendim giderim, hiç sorun yok” cevabını verdi.

Kaan Ülker - Mehmet Selman Bektaş

İSTANBUL