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Advocaat: En iyi oyunumuz olmasa da galip geldiğimiz için mutluyuz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, Akhisar Belediyespor galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamada, “Perşembe günü galibiyet almışsınız onun arkasından böyle bir deplasmanda böyle bir takımı yeniyorsanız eğer bu iyi bir sonuçtur bizim için” dedi.

Advocaat: En iyi oyunumuz olmasa da galip geldiğimiz için mutluyuz

06 Kasım 2016 22:16

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda konuk olduğu Akhisar Belediyespor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 3-1’lik galibiyette sergilenen oyundan memnun olup olmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Advocaat, “Biraz negatif bir soru ama anlayabiliyorum. En iyi maçımız değildi tabi. Perşembe günü galibiyet almışsınız onun arkasından böyle bir deplasmanda böyle bir takımı yeniyorsanız eğer iyi bir sonuçtur bizim için. En iyi oyunumuz olmasa da galip geldiğimiz için mutluyuz” dedi.

Hakemler hakkındaki değerlendirmesi sorulan Advocaat, “Bu konuyla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hakem olmanın zor olduğunu biliyorum. Bunu yargılayacak doğru kişi ben değilim. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Doğru kararları vermek federasyonun işi. Onlar en iyi hakemi seçmekte yetkili kişiler. Van Persie’nin pozisyonunu görmedim. Penaltı hakkında rakibin de Mehmet Topal’ın da bir hamlesi var. Fakat dediğim gibi bunu değerlendirecek kişi ben değilim” diye konuştu. 

Aykut Yeniçağ - Barış Gezici - Önder Aydın 

Etiketler: Akhisar Belediyespor, fenerbahçe, Teknik Direktör Dirk Advocaat


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