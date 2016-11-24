Diğer
Kategoriler

Advocaat: Galibiyeti hak ettik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Bu akşam ikinci yarı olumlu ancak ilk yarı mutlu değildim. İkinci yarıda galibiyeti hak ettik" dedi.

Advocaat: Galibiyeti hak ettik

24 Kasım 2016 21:57

UEFA Avrupa Ligi A Grubu beşinci maçında sarı-lacivertli takım evinde Zorya Luhansk’ı konuk etti. 2-0’lık galibiyetle maçı tamamlayan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Dick Advocaat karşılaşmayı değerlendirdi.

"PAZAR GÜNÜ BİR KARŞILAŞMAMIZ DAHA VAR"

"Takımınız planlarınızda hangi seviyede?" şeklinde gelen soruya deneyimli çalıştırıcı, "Skor anlamında özellikle bu akşam ikinci yarı olumlu ancak ilk yarı mutlu değildim. Rakip çok fazla topa sahip olsa bile buna rağmen pozisyon üretmelerine izin vermedik. Benim takımım ilk yarıda kazanmak istediğini göstermedi. Devre arasında oyuncularıma bir şeyler söyledim. İkinci yarıda rakibin rahat oyununu durdurduk. İkinci yarı galibiyeti hak ettik. Bu yolda devam etmeliyiz. Pazar günü bir karşılaşmamız daha var. Herkes Feyenoord maçını konuşmaya başlamış bile ancak Feyenoord maçına kadar 3 maç daha var. İkinci yarıdan mutluyum, ilk yarıdan değilim" diye konuştu.

"BU ŞANSI DAHA DA İYİ DEĞERLENDİRMELİ"

"Benim için önemli olan galibiyet alabilmek" diyen Hollandalı çalıştırıcı, "Hangi oyuncu oynuyor golü kim atmış önemli değil, burada galip olmak önemli. Takım içi denge önemli. Emeneike, Sow ve Van Persie şans buluyor her maç farklı biri oynuyor. En iyi 11 hangisi ise sahada onlar olacak. Pazar günkü maç için Robin van Persie’yi saklıyorum. Emenike de bugün bu yüzden şans buldu. Oynamasa da parasını alıyor ve fit olmak zorunda. Yedek kulübesinde oturan diğer oyuncular da var ancak Emenike şans bulduğunda bu şansı daha da iyi değerlendirmeli" açıklamasını yaptı.

STOCH DEĞERLENDİRMESİ

Stoch’un her gün antrenmanlarda ve her zaman yüzde yüz şekilde çalıştığını aktaran Dick Advocaat, "Oynamasa bile hatta kulübede de yer bulmasa da çalışıyor. Golü çok güzeldi ancak gol dışında da çok iyi işler yaptı. Onun katkısından dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

"MAÇ MAÇ DÜŞÜNEREK..."

Sadece 11-12 maçı geride bıraktıklarını aktaran Advocaat, "6 maçtır yenilmiyoruz takım iyi görüntü sergiliyor. Maçın ilk yarısında sergilediğimiz performanstan mutsuz olmama rağmen bunu söylüyorum. Ancak o kadar uzağı düşünmek istemiyorum. Pazar günü önemli bir karşılaşmaya çıkacağız ver maç maç düşünerek nereye kadar gideceğiz ligde ve Avrupa’da bunu göreceğiz" dedi.

Etiketler: fenerbahçe, Teknik Direktör Dick Advocaat, Zorya Luhansk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç