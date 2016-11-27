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Advocaat: 'Hak ederek kazandık'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, hak ederek kazandıklarını belirterek, "Oyunun kontrolü bizdeydi" dedi.

Advocaat: Hak ederek kazandık

27 Kasım 2016 21:59
Advocaat: 'Hak ederek kazandık' - Tıkla İzle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 5-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamada bekledikleri sertlikte oynayamadıklarını belirterek, “Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapamadık. Buradan da rakibimiz ilk 15 dakikada bir gol buldu. Sonra çok güzel goller bulmayı başardık. 3-1 olduktan sonra maçı kontrol etmeye başladık. Sadece daha kaç gol atabiliriz düşüncesi vardı. Maçın başında beklediğimiz bir sertlikte oynayamadık. Rakip kim olursa olsun böle saha ve statta oynadığınız zaman çok sert olmaları gerektiğini bilirler ve bunu yaptılar. Bu şekilde bize sorun yaşatmayı başardılar. Biz gollerimizi attık. Rakibin golünü yemek istemezdik. Kendi attığımız ikinci golden sonra daha iyi oynamaya başladık. Hak ederek bir galibiyet aldığımıza inanıyorum. Oyunun kontrolü bizdeydi” dedi. 


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