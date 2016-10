Sarı-lacivertli takımın Hollandalı çalıştırıcısı, Manchester United ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi A Grubu 3. hafta maçı öncesinde Old Trafford Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenledi. Maçı iple çektiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, “Uzun bir gün oldu. 13 saatlik yolculukla buraya geldik. Oyuncularımız genç ve güçlü. Eminim ki sahada her şeylerini verecekler. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Onlara karşı neler yapabileceğimizi görmek açısından karşılaşmayı iple çekiyorum” ifadelerini kullandı.

“Farklı bir kadro ile sahada olacaklarını düşünüyorum”

Manchester United’ın son dönemdeki performansı ile ilgili soru üzerine Hollandalı teknik adam, “Belki herkes son maçla ilgili negatif konuşuyor ama harika maçtı. (Liverpool 0-0 Manchester United) Bunu savaşçı ruh anlamında söylüyorum. Taktik anlamda harika bir maçtı. Sert ve yakın oynadılar. Farklı bir kadroyla sahada olacaklarını düşünüyorum. Biz ise kendimize konsantre olmalıyız. Önemli bir karşılama olacak” diye konuştu.

“Mourinho harika bir hoca”

Manchester United ve Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile ilgili de Dirk Advocaat, “Harika bir kadro ve hocaları var. Mourinho’nun her oyuncudan alması gerekenleri alabilmesi açısından zamana ihtiyacı var. Mourinho harika bir hoca. Gittiği her kulüpte tüm kupaları kazanmış. Kendim için de aynı şeyleri hissediyorum. Yani yeni takımda her zaman zamana ihtiyacınız olur ve bu süreçte puan kayıpları olabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Beni en çok sinirlendiren maç…”

Takımda yaşanan sakatlıklara dikkat çeken Dirk Advocaat, “Bir takımda işe başladığınız zaman ideal 11’i bulmaya çalışırsınız. Biz üç maç üst üste aynı on birle oynadık ve üçünü de kazandık ancak sonrasında takımda bazı sakatlıklar yaşandı. Yine de iyi oyuncularımız var bunu başarabilmek için. Sabırsızlıkla maçı bekliyorum. Değiştirmemiz gerekenler noktalar var ama ben pozitif bakıyorum. 3-4 temel oyuncunuzu kaybettiğiniz de zor durum ortaya çıkıyor. Osmanlıspor maçında beraberlik olabilir. Bana göre o kadar da kötü değildik. Feyenoord maçında çok fazla efor sarf ettik. O kadrodan 3-4 oyuncu çıkardığınızda farklı bir takım ortaya çıkıyor. Ama beni en çok sinirlendiren Alanyaspor ile 1-1 kalınan maçtı. Evinizde kazanmalısınız” açıklamasını yaptı.

Van Persie’den Advocaat’a: “İlk 11’de olacak mıyım”

Basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra izleyici sıralarına geçen Robin van Persie espirili bir şekilde Advocaat’a, “İlk 11’de olacak mıyım” sorusunu yöneltti. Hollandalı teknik adam bu soruya, “Göreceğiz” yanıtını verirken, ikili arasında yaşanan diyalog salonda gülüşmelere sahne oldu.

Öte yandan Manchester’a seyahat ettikleri uçağın kokpit camına kuş çarptığı için zorunlu iniş yapılan Budapeşte’de yaklaşık 6 saat geçiren Fenerbahçe’de yorgunluk gerekçesiyle bu akşamki antrenman iptal edildi.

