Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in başında Portekizli teknik adam Vitor Pereira’yı yollayarak yerine Hollandalı teknik adam Dick Advocaat’ı getirdi. Hollandalı teknik adam ilk maçı olan Medipol Başakşehir maçında mağlup olarak sahadan ayrılırken, sarı-lacivertli taraftarlar sahada oynanan oyundan memnun değildi. Dün akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından sarı-lacivertli taraftarlar hem yönetimi hem de futbolcuları protesto etti.

FENERBAHÇE TARİHİN EN KÖTÜ BAŞLANGIÇLARINDAN BİR TANESİNİ YAPTI

Fenerbahçe, sezona deplasmanda Medipol Başakşehir yenilgisi ile başlarken, ilk 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 9 puan topladı. Sarı-lacivertliler 9 puan ile 9. sırada yer alırken, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş’ın 9 puan arkasında yer alıyor. Sarı-lacivertliler 2008-2009 sezonunda da ilk 7 haftada 9 puan ile 10. sırada yer aldı. Bu istatistiklerle Fenerbahçe son 10 yılın en kötü 2. başlangıcını yaptı.

GOLLER ORTA SAHADAN

Spor Toto Süper Lig’in ilk 7 haftasında Fenerbahçe rakip ağları 12 kez havalandırdı. Sarı-lacivertlilerde santrafor mevkisinde oynayan Emenike 2 kez, Robin van Persie ve Sow ise rakip ağları birer kez havalandırdı. Fenerbahçe’de orta saha ve defansta oynayan futbolcular ise 8 gol attı. Mehmet Topal dün akşam Aytemiz Alanyaspor’da sezonun ilk golünü attı. Kjaer, Alper Potuk ve İsmail birer gol atarken, Ozan Tufan ve Josef ise rakip ağları 2 kez havalandırdı.

SON 10 SENEDE KENDİ EVİNDE EN AZ PUAN TOPLAYAN HOCA ADVOCAAT

Süper Lig’in başında takımın başına geçen Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, son 10 senede kendi evinde ilk 7 haftada en az puanı toplayan hoca oldu. Hollandalı Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki sarı-lacivertliler, kendi evinde oynadığı 4 maçtan sadece 1 maçtan galibiyet ile ayrıldı. Advocat ilk 7 haftada kendi evinde sadece 5 puan toplayabildi.

Geçen sene takımın başlında bulunan Portekizli teknik adam Vitor Pereira, 2013-2014 sezonunda takımın başında bulunan Ersun Yanal ve 2012-2013 sezonunda takımın başında bulunan Aykut Kocaman kendi evinde oynadıkları 4 maçın 3’ünden sahadan galibiyet ile ayrılırken, 1 maçtan da sahadan beraberlik ile ayrıldı. Sarı-lacivertliler Pereira, Ersun Yanal ve Aykut Kocaman takımın başında iken ilk 7 haftada kendi evinde 10 puan topladı.

ZICO, DAUM VE İSMAİL KARTAL NAMAĞLUP

Kanarya, 2014-2015 sezonunda İsmail Kartal yönetimde ilk 7 haftada kendi evinde oynadığı 4 maçın hepsini kazanarak kendi evinde puan kaybına izin vermedi. Ayrıca ilk 7 haftada 2009-2010 sezonunda takımın başında bulunan Christoph Daum ve 2006-2007 sezonunda takımın başında bulunan Arthur Zico Kadıköy’de oynanan 3 maçı da kazandı.

SON 10 SEZON

Fenerbahçe son 10 sezonda Süper Lig’de ilk 7 haftada teknik direktörler ve aldıkları puanlar şöyle:

2016-2017 Dick Advocaat - 9 puan (9. sırada)

2015-2016 Vitor Peraria - 14 puan (3. sırada)

2014-2015 İsmail Kartal - 13 puan (4. sırada)

2013-2014 Ersun Yanal - 16 puan (1. sırada)

2012-2013 Aykut Kocaman 12 puan (5. sırada)

2011-2012 Aykut Kocaman 17 puan (1. sırada)

2010-2011 Aykut Kocaman 13 puan (4. sırada)

2009-2010 Christoph Daum 21 puan (1. sırada)

2008-2009 Luis Aragones 9 puan (10. sırada)

2007-2008 Arthur Zico 12 puan (7. sırada)

2006-2007 Arthur Zico 16. puan (2. sırada)