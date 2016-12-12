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Advocaat: Şu ana kadar ilk yarıdaki en kötü oyunumuzdu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ilk yarı çok kötü bir oyun oynadıklarını belirterek, “Bence çok iyi hakem. Bu akşamki golde kesinlikle hata yaptı” dedi.

Advocaat: Şu ana kadar ilk yarıdaki en kötü oyunumuzdu

12 Aralık 2016 22:47
Advocaat: Şu ana kadar ilk yarıdaki en kötü oyunumuzdu - Tıkla İzle

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, maça kötü başladıklarını aktararak, "Karşılaşmaya özellikle ilk yarıda çok kötü başladık. Bu şekilde kötü görüntü sergiledik. Şu ana kadar gördüğüm ilk yarılardaki en kötü oyundu. Eğer sahaya doğru mantalite ile çıkmazsanız, bu akşam çok sayıda oyuncumuz formda değildi. Maçı kaybetmeniz de olası bir sonuç olarak karşınıza çıkıyor" dedi.

"HAKEM HATA YAPTI"

Advocaat, maç sonu hakemin yanına gidip Cüneyt Çakır’a söylediklerini ve aldığı cevabı şöyle ise açıkladı:

“Bence çok iyi hakem. Bu akşamki golde kesinlikle hata yaptı. Yüzde yüz goldü bana göre. Niye o golü iptal etti bilmiyorum. Sow, savunma oyuncusundan daha hızlı davrandı ve golü attı. Ama hakem burada bir hata yaptı. Hakemi mağlubiyetten dolayı suçlayamayız. Maçı biz kaybettik hakem değil. Çakır’a, ’Bence çok iyi bir hakemsiniz ama bir hata yaptınız’ dedim. O da, ’Tehlikeli bir hareket vardı orada’ dedi. Bu akşam kaybeden biziz, kaybeden hakem değil. Bizim takımımız 11 tane Messi’den oluşan bir takım değil. Bizim takımımız çalışmak ve mücadele etmek mecburiyetinde. Herkes üzerin düşeni yerine getirmek mecburiyetinde. Bunun çok daha fazlasını verebilirdik, bunu 9 maçta gösterdik. İlk yarı hiç de iyi değildik. Kazanmak isteyen takımla karşılaştık. Böyle takıma bu şekilde sahaya çıkıyorsanız, o zaman mağlubiyeti hak ediyorsunuzdur. Bunu kabul etmek zor ama gerçek bu.”

Etiketler: antalyaspor, fenerbahçe, Teknik Direktörü Dick Advocaat


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