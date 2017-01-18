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Advocaat'tan Mehmet Ekici açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, “Mehmet Ekici transferinin arkasında Beşiktaş mı var, bilmiyorum. Oyuncuyu da çalmıyoruz sonuçta” dedi.

Advocaattan Mehmet Ekici açıklaması

18 Ocak 2017 23:51

Ziraat Türkiye Kupası’nda C Gurubu 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, beraberliği hak eden bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, “Bu akşam karma bir takımla sahaya çıktık. Bazı oyuncularda doğru oyunculara doğru mantaliteyi ortaya koyduk. Çok iyi görüntüler sergiledikleri anlar oldu. 2-2’yi hak eden bir sonuç vardı. Oyuncularımın bu çalışma azminden gurur duyuyorum. Hak ettiğimiz bir sonuç vardı” diye konuştu.
Advocaat Ankara 19 Mayıs Stadyumu hakkında sorulan bir soruyu ise, “Harika bir zemin vardı. Bu stat eski bir stat ama futbol için uygun bir ortam vardı. Soyunma odaları biraz küçüktü onun dışında başka bir sorun yok” diye cevapladı.

"Niye bu tur tek maç, niye diğer turlar iki maç"
Türkiye Kupası’nda grup maçlarının ardından oynayacakları turu değerlendirilen Advocaat, “Önümüzde pazar günü ve çarşamba günü oynayacağımız maçlar var. Benim merak ettiğim konu gurup maçlarını bitirdik. Öteki tutu tek maç oynayacağız. Turu geçen takım yine iki maç, iki maç şeklinde devam edecek. Niye bu tur tek maç, niye diğer turlar iki maç. Bizim de sahamızda olabilirdi. Bunu anlayamıyorum” dedi.

“Mehmet Ekici transferinin arkasında Beşiktaş mı var, bilmiyorum”
Mehmet Ekici transferinde ortaya çıkan durum hakkında konuşan Advocaat, “Şu anda çalışmalarımız sürüyor. Bir oyuncu bizim için katkı sağlayabilecekse getirmek istiyoruz. Mehmet Ekici iyi, çok beğendiğimiz bir oyuncu. Sözleşmesinin bitmesine 4 ay var. 4 ay için iyi bir para önerdik. Bilmiyorum arkasında ne var, Beşiktaş mı var? Oyuncuyu da çalmıyoruz sonuçta 4 ay için çok fazla bir para ödüyoruz. 4 ay sonra da serbest kalacak. Ben bir kulübüm. Elimde 4 ay sonra sözleşmesi bitecek bir oyuncu var. 4 ay için buna çok iyi bir para veriyorlar. Anlamıyorum arkasında ne var. Çok zor bir durum. Benim takımımda olsaydı böyle bir paranın takımıma gelmesi beni çok sevindirirdi. Bir hoca olarak eğer bir oyuncu ayrılmak istiyorsa o oyuncuyu unutun. Bir oyuncu ayrılmak istediğini söylediğinde artık o oyuncu oynatamazsınız” ifadelerini kullandı.

“Başakşehir’i yenebilecek yetenekli oyuncularımız var”
Hollandalı çalıştırıcı, Spor Toto Süper Lig’de karşılaşacakları İstanbul Başakşehir maçı hakkında ise şöyle konuştu:
“Başakşehir’e çok saygı duyuyorum . Üst düzey bir iş yapıyorlar. Çok iyi denge yakalamış bir durumları var ama biz onları yenebilecek durumdayız. Ama bizim onları yenebilecek yetenekli oyuncularımız var. Aynı zamanda başkanımız ve yöneticilerimiz yeni oyuncular getirmek için çok çalışıyorlar. Bizimle birlikte işbirliği içinde çalışma gayretindeler. Onar istemiyor diye bir durum yok. Her oyuncuyu da getirmek istemiyoruz.”

Caner Ünver - Cem Geçim 

Etiketler: Advocaat, mehmet ekici


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