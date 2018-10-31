Afacan çocuk düdüklü tencereye sıkıştı

Ağrı merkezde yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen olayda, bir çocuk düdüklü tencere ile oyun oynayınca içinde sıkışıp kaldı. Çocuğun kendi çabası ile düdüklü tencereden çıkamadığını fark eden ailesi, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen ekipler çocukla bir süre konuşup sakinleştirdikten sonra sıkıştığı düdüklüden kurtarma çalışması yaptı. Kurtarma sırasında bir süre ağlayan çocuk yara almadan düdüklü tencereden çıkarılınca büyük bir sevinç yaşadı.

Aile itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.