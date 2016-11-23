AFAD Başkanvekili Mehmet Halis Bilden, Şirvan ilçesi Maden köyündeki bakır madeni ocağında göçük altında kalan 9 işçinin yakınlarına bilgilendirmede bulundu. Bilden, çok yoğun bir şekilde çalışıldığını belirterek, “12 ekskavatör, 3 dozer, 1 loder, 30 kamyon çalışıyor. Her gün araç sayımızı arttırıyoruz. Tabi iş güvenliği açısından da hiçbir sorun oluşmaması lazım. Çok yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Alan çok zor bir alan. İnşallah bugün tekrar öğleden sonra 1-2 kardeşimize ulaşırız diye düşünüyorum” dedi.

Dün yaptıkları planlamada değişiklik olduğunu anlatan Bilden, “Dün çıkarılan kardeşimizden 16 metre sonra bir kamyon var. Yamaçtan gidelim diye plan yapmıştık. Ancak sabah erken yaptığımız koordinasyonda riskli olacağını düşündük. Üstten başladık bir saattir. O dozerin üstten yay şeklinde 2,5 saat gibi zamanda oraya ulaşabileceğini teknik arkadaşlarımız söylediler. Planda bu yüzden değişti. Her değişikliği sizinle paylaşıyoruz. En kısa sürede inşallah kardeşlerimize ulaşırız” diye konuştu.

Bilden, daha sonra, göçük altında kalan işçilerin aileleriyle çalışmaların sürdüğü alana çıkarak, kurtarma çalışmalarını inceledi.

Burak Emek - Mehmet Pişkin