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AFAD Halep’ten gelecek tüm Suriyelilere hazır

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, Suriye’nin Halep kentinden tahliye edilecek herkesin Türkiye’ye gelmesine hazır olduklarını söyledi.

AFAD Halepten gelecek tüm Suriyelilere hazır

19 Aralık 2016 19:44

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarındaki koordinasyon merkezinde basın mensuplarına açıklama yapan AFAD Başkan Yardımcısı Taşdelen, 2011 yılından itibaren çeşitli derecelerde kitlesel göç hareketleriyle karşı karşıya geldiklerini ve üstesinden nasıl geleceklerini bildiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarını harekete geçirdik ve her tür senaryoya karşı her hazırlığımız tamamdır. Kamp kurma çalışmaları başlattık. Sıfır noktasında başlattık. AFAD koordinasyonunda, Kızılay ve sivil toplum kuruluşları her türlü insani yardımın yapılması için mücadele vermektedir. Hatay Valiliği talimatıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları her türlü ihtiyaca cevap vermek için planlamaları yaptı. Afet müdahale planı kapsamında 28 hizmet grubu AFAD koordinasyonunda çalışmalara başladı. Gelecek herkese hazırız.”

Taşdelen, sıfır noktasında kamp yapımında 6 greyder, 4 ekskavatör, 2 dozer, 6 JCB, 1 silindir, 2 vinç, 7 treyler, 9 kamyon ve 1 sondaj makinasıyla 7 gün 24 saat çalışma sürdürüldüğünü ifade etti. Halep’ten Türkiye’ye getirilip tedavi altına alınan yaralılar hakkında da bilgi veren AFAD Başkan Yardımcısı Taşdelen, 137 hastanın Türkiye’de tedavi edildiğini, 13’ünün taburcu edildiğini, 7’sinin hayatını kaybettiğini ve 50 hastanın çocuk olduğunu sözlerine ekledi.


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