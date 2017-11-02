AFAD ile AKUT arasında iş birliği temelleri atıldı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bir büyük Marmara, İstanbul depreminde, bize şuanda orada müdahale edebilecek kişi sayısından çok daha fazla kişiye ihtiyaç var. AFAD ile AKUT arasında aktif edeceğimiz bu protokolle AKUT'u sistemin tam parçası haline getiriyoruz" dedi.

Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile AKUT Arama Kurtarma Derneği arasında iş birliği protokolü Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. AFAD'da gerçekleştirilen protokol ile, AFAD ve AKUT arasında afetlerde daha etkin bir iş birliğinin temelleri atıldı. Afet ve acil durumlarda arama kurtarma faaliyetleri, müdahale kapasitesini geliştirecek eğitim ve tatbikat faaliyetleri ile bilimsel ve teknik araştırmalar da protokol kapsamında imza altına alınacak. Program kapsamında konuşma gerçekleştiren Başbakan Yardımcısı Akdağ, afetler konusundaki duyarlılığın arttırılması, afetler müdahalesi ve sonrasındaki iyileştirmeler açısından verilen bu birliktelik kararının önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğuna ve zaman zaman sel felaketleriyle de karşılaştığına değinen Akdağ, bu kapsamda AFAD'ın koordinasyonun son derece önemli olduğunu kaydetti. Akdağ, şuanda AFAD'da 20 binin üzerinde arama kurtarma personeli olduğunu belirterek, bir taraftan AKUT gibi gönüllü kuruluşların olduğunu söyledi. Akdağ, "AKUT'un 2 binin üzerinde gönüllü personeli var. AFAD ile AKUT arasında aktif edeceğimiz bu protokolle AKUT'u sistemin tam parçası haline getiriyoruz. Hem AFAD, AKUT'un gelişmesine destek olacak, hem de AKUT AFAD'a destek olarak bizim afetlere bir bütün olarak yaklaşımımızı kolaylaştıracak" şeklinde konuştu.

AKUT başta olmak üzere sivil toplumla, doğrudan doğruya vatandaşlarla gönüllülük esası üzerinde çok daha sıkı çalışılacağının mesajını veren Akdağ, "Sistemi yöneten, koordine eden kuruluş yine AFAD olacak, çekirdek ekipler her zaman AFAD'ın ekipleri olacak. Ama bize çok daha fazla, iyi yetişmiş, belirli sertifikaları almış ve becerileri kazanmış bir gönüllü ordusu lazım. Her zaman bir Marmara depreminden, İstanbul depreminden, bu depremin riskinden bahsediyoruz. Bunun anlamı, bir büyük İstanbul depreminde bize şuanda orada müdahale edebilecek kişi sayısından çok daha fazla kişiye ihtiyacımızın oluşması. AFAD'ın öncülüğünde bu sayıları arttıracağız" diye konuştu.

Akdağ'ın konuşmalarının ardından AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğu ve AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı arasında protokol imzalandı.

Yağmur Yıldız - Emre Yüzügüldü

