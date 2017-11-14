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AFAD, Kuzey Irak'ta incelemelerde bulundu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremle sarsılan Irak'ın Halepçe iline yardım götürerek incelemelerde bulundu.

AFAD, Kuzey Irakta incelemelerde bulundu

14 Kasım 2017 21:34
AFAD, Kuzey Irak'ta incelemelerde bulundu - Tıkla İzle

AFAD, depremle sarsılan Irak'ın Halepçe iline yardım götürerek, incelemelerde bulundu. AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer, Halep Vali Yardımcısı ile görüşmesinin ardından İl Sağlık Müdürlüğünde başhekimden depremle ilgili bilgi aldı. Ardından Halepçe Devlet Hastanesi ve bir öğrenci yurdunda incelemelerde bulunuldu. Ekip, Halepçe'nin Bamo kasabasında da incelemeler yaptı. Halepçe bölgesindeki deprem mağdurları için bin çadır kurulurken, 250 battaniye yardımı yapıldı. Bamo kasabasındakiler için de 250 çadır kurulurken, bin adet battaniye yardımı yapıldı.

Öte yandan İran-Irak sınırında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 530 kişi hayatını kaybederken, 8 binin üzerinde kişi yaralandı. 

Mustafa Apaydın
 

Etiketler: AFAD, kuzey ırak

 

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