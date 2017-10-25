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AFAD öğrencileri olası afetlere karşı eğitiyor

Afete Hazır Türkiye kapsamında 'Temel Afet Bilinci' eğitimleri kapsamında öğrencilere, olası afet ve acil durumlarda neler yapılması gerektiği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) eğitmenleri tarafından öğretiliyor.

AFAD öğrencileri olası afetlere karşı eğitiyor

25 Ekim 2017 14:52

Afete Hazır Türkiye kapsamında 'Temel Afet Bilinci' eğitimleri Karasu Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencileri ile devam etti. Öğrencilere afet öncesi, sırası ve sonrası alınması gereken tedbirleri, hangi doğru davranış modellerinin uygulanacağı, afet çantasının önemi ve çantada neler olması gerektiği, aile afet planlarının nasıl olması gerektiği, il ve ülkede meydana gelen afet türleri hakkında uygulamalı bilgiler AFAD eğitmenleri tarafından verildi. Gerçekleştirilen eğitimlerin ardından sınıfta yapılan tatbikat sonrasında eğitim sona erdi. 

Burak Can Tokyürek
 

 

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