AFAD’dan Irak-İran sınırında meydana gelen depremle ilgili açıklama

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, “12.11.2017 tarihi Türkiye saati ile saat 21.18’de Irak - İran sınırında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman, Siirt ve Van illerimizde de hissedilmiş olup, bu bölgelerde olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Van ve Diyarbakır İl AFAD Müdürlüklerinden 8 araç ve 42 personel Irak sınırına yönlendirilmiştir. Ayrıca, UMKE’den 1 araç ve 10 personel Irak sınırına doğru hareket etmiştir” denildi.

Açıklamanın devamında “Deprem bölgesine hareket etmek üzere Ankara İl AFAD Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği teyakkuz haline geçirilmiş, Genelkurmay Başkanlığı tarafından görevlendirilecek hava aracı ile yeterli sayıda personel, ihtiyaç halinde bölgeye sevk edilecektir. Söz konusu personelin Erbil veya Bağdat kentine ulaşımlarının sağlanması için hazırlıklar devam etmektedir. Deprem bölgesine gönderilmek üzere AFAD ve Türk Kızılayı’ndan 4000 adet çadır, 7000 adet battaniye ve 1 adet yemek tırı Habur Sınır Kapısına sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan

