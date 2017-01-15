Diğer
Kategoriler

AFAD’dan keçi kurtarma operasyonu

Tunceli’de 9 gün boyunca bir mağarada mahsur kalan erkek dağ keçisini AFAD ekipleri kurtardı.

AFADdan keçi kurtarma operasyonu

15 Ocak 2017 16:18

Tunceli’de Pülümür Vadisi’ndeki sarp bir mağarada 9 günden bu yana mahsur kaldığı öğrenilen erkek dağ keçisini gören vatandaşlar, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerini iletti. Keçinin mahsur kaldığı bölgeye giden AFAD ekipleri, zorlu bir tırmanıştan sonra mağaranın üst bölümünden sarkıtılan iplerle keçi için mağara girişine ot bıraktı.

Dağ keçisinin ürkmemesi için çalışmalarını titizlikle yürüten ekiplerin ot bırakması esnasında dağ keçisi mahsur kaldığı mağaradan çıkmayı başardı. Sarp kayalıklara tırmanan dağ keçisi daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

Mahsur kalan dağ keçisinin kurtarılma anları AFAD ekiplerinin yanı sıra Doğa Aktivisti Haydar Çetinkaya tarafından da kayıt altına alındı. 

Ercan Topaç
TUNCELİ 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç