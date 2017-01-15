Tunceli’de Pülümür Vadisi’ndeki sarp bir mağarada 9 günden bu yana mahsur kaldığı öğrenilen erkek dağ keçisini gören vatandaşlar, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerini iletti. Keçinin mahsur kaldığı bölgeye giden AFAD ekipleri, zorlu bir tırmanıştan sonra mağaranın üst bölümünden sarkıtılan iplerle keçi için mağara girişine ot bıraktı.

Dağ keçisinin ürkmemesi için çalışmalarını titizlikle yürüten ekiplerin ot bırakması esnasında dağ keçisi mahsur kaldığı mağaradan çıkmayı başardı. Sarp kayalıklara tırmanan dağ keçisi daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

Mahsur kalan dağ keçisinin kurtarılma anları AFAD ekiplerinin yanı sıra Doğa Aktivisti Haydar Çetinkaya tarafından da kayıt altına alındı.

Ercan Topaç

TUNCELİ