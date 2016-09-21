AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, “Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde dün başlayan aşırı yağışlar nedeniyle sel afeti meydana geldi. AFAD ve karayolları ekiplerince ilçe merkezine ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalar devam ediyor. AFAD Trabzon ve AFAD Samsun arama ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilerek, durumun kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Başbakanlık AFAD, bölgedeki gelişmeleri aralıksız takip ediyor” denildi.

Açıklamada bölgede yaşayan vatandaşlara uyarıda bulunularak, “Vatandaşlarımızın dikkatine, vatandaşlarımızın afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girmemesi gerekmektedir. Mümkünse, doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Sel baskınları sırasında, su yatağı ve çukur bölgeler terk edilerek, yüksek ve güvenli yerlere çıkılmalıdır. Ayak bileğine kadar gelen su, insanları kolayca sürükleyebileceğinden dolayı sel sularına girilmemelidir. Yine 60 cm yüksekliğindeki su araçları sürükleyebileceğinden dolayı, araçlar gerektiğinde terk edilmelidir. Sel suları kanalizasyon ve zehirli kimyasal maddeler içerebileceğinden, çocukların sel suları ile oynamasına izin verilmemelidir” denildi.

Caner Ünver

ANKARA