Diğer
Kategoriler

AFAD’dan sel açıklaması

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde meydana gelen sel afetiyle ilgili açıklama yaptı.


21 Eylül 2016 18:28

AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, “Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde dün başlayan aşırı yağışlar nedeniyle sel afeti meydana geldi. AFAD ve karayolları ekiplerince ilçe merkezine ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalar devam ediyor. AFAD Trabzon ve AFAD Samsun arama ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilerek, durumun kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Başbakanlık AFAD, bölgedeki gelişmeleri aralıksız takip ediyor” denildi.

Açıklamada bölgede yaşayan vatandaşlara uyarıda bulunularak, “Vatandaşlarımızın dikkatine, vatandaşlarımızın afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girmemesi gerekmektedir. Mümkünse, doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Sel baskınları sırasında, su yatağı ve çukur bölgeler terk edilerek, yüksek ve güvenli yerlere çıkılmalıdır. Ayak bileğine kadar gelen su, insanları kolayca sürükleyebileceğinden dolayı sel sularına girilmemelidir. Yine 60 cm yüksekliğindeki su araçları sürükleyebileceğinden dolayı, araçlar gerektiğinde terk edilmelidir. Sel suları kanalizasyon ve zehirli kimyasal maddeler içerebileceğinden, çocukların sel suları ile oynamasına izin verilmemelidir” denildi.  

Caner Ünver
ANKARA

Etiketler: AFAD


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!