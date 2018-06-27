Afgan General’den Erdoğan’a kutlama

Türkiye’de seçmen 24 Haziran’da sandık başına giderek Cumhurbaşkanlığı ve 27’in Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullanmıştı. Sonuçların açıklanmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimden zaferle çıkmasının ardından dünyanın faklı ülkelerinden ve dünya liderlerinden de tebrik mesajları gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Afganistan Diriliş ve Cihad Partisi Genel Başkanı General Mohammad Jurat , seçimler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebriklerini iletti. Açıklamasında , seçimi büyük farkla Kazanan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmasının tüm İslam aleminde sevinçle karşılandığını ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi. Jurat Afganistan’ın her zaman haklının yanında olduğunu ve büyük İslam lideri olarak Afganistan’ın her zaman yanında olmasını istediğini bildirdi.