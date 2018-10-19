Afgan hükümeti Kandahar'daki seçimleri erteledi

Afgan hükümeti, ülke genelinde 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olan genel seçimler öncesinde dün Kandahar vilayetinde gerçekleştirilen saldırıda iki üst düzey yetkilinin öldürülmesi üzerine vilayette gerçekleştirilecek seçimlerin 1 hafta ertelediğini açıkladı. Afganistan'da 20 Ekim'de düzenlenecek genel seçime günler kala ülkenin ikinci büyük kenti Kandahar'da dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda Kandahar Emniyet Müdürü General Abdül Razak ve Kandahar İstihbarat Müdürü General Abdul Mumim hayatını kaybetmiş, Kandahar Valisi General Zalmai Weesa ve iki ABD'li asker de yaralanmıştı. Hükümet karşıtı silahlı gruplara karşı ülkenin güneyindeki en güçlü komutan olarak bilinen General Razak'ın Kandahar Valiliğinde düzenlenen bir toplantının ardından korumasının açtığı ateşle öldürüldüğü bildirilmişti. Aynı toplantıda bulunan Afganistan'daki ABD güçlerinin komutanı General Austin Scott Miller'in ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu duyurulmuştu. Afganistan'daki NATO kuvvetlerinin Sözcüsü Knut Peters, General Austin Scott Miller'in saldırıda yara almadığını ancak 2 Amerikalının yaralandığını ifade etmişti.

Seçim öncesi yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Afganistan'da 20 Ekim'de gerçekleştirilecek milletvekili ve ilçe meclisi seçimlerinde güvenliği 54 binden fazla asker sağlıyor. Adayların kayıt işlemlerinde yaşanan sıkıntılar ve şiddet nedeniyle 2015 yılında yapılması planlanan milletvekili ve ilçe meclisi seçimleri de ertelenmişti.