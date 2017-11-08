Afgan kadın kaybolan oğlunu arıyor

Zihinsel engelli oğlunu her yerde arayan İmam Khal Özbek, oğlunu 5 kez evden kaçtığını hayatından endişe ettiğini söyledi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında kocasını kaybeden kendisin ise elinden sakat kaldığını anlatan anne Özbek, "6 yıl önce intihar saldırısında eşimi kaybettim kendim elimden sakat kaldım. 4 çocuğum ile birlikte Türkiye sığındık. 4 aydır Alaplı'da yaşıyoruz. Zihinsel engelli oğlum sürekli evden kaçıyor. Kendine zarar veriyor.5. kez evden kaçtı 10 gündür haber alamıyorum. Hayatından endişe ediyorum. Akrabalarım her yerde onu arıyor. Jandarma,polis ve zabıtaya haber verdim. Oğlumun bir an önce bulunmasını umut ediyorum" dedi.

Ertuğrul Yüksel