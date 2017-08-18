Afganistan, bağımsızlığını kutluyor

Afganistan, bağımsızlığının 98’inci yılını başkent Kabil’de düzenlenen törenlerle kutluyor. Kabil’de bulunan Wazir Akbar Khan tepesine dev Afganistan bayrağı dikildi. Yaklaşık 40 metre uzunluğundaki bayrak bağımsızlık günü için özel olarak hazırlandı. Kabil belediye başkanı ve çok sayıda devlet görevlisinin katıldığı törende halk da kutlamalarda hazır bulundu.

Kabil Belediye Başkanı Abdullah Habibzei, ülkenin en büyük bayrağını diktiklerini ifade ederek, “26 metre eninde olan bayrağın içerisinde yer nişane 20 metre genişliğinde hazırlandı. El ele vererek tek ses olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Afganistan Gençlik Sivil Toplum Başkanı Ferdin Fedayı, “Herhangi bir ülkenin bayrağı o ülkenin gururudur. Bugün kendimi çok mutlu hissediyorum ve umuyorum ki bizim gençler devlet ve bağımsızlık karşısında olumsuz odaklı olmasınlar çünkü düşman bunu kullanarak bizi kendi aramızda parça parça edecektir. Ve ben çok mutluyum” açıklamasını yaptı.