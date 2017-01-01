Uluslararası ülkelerin son 15 yılda Afganistan’a askeri ve ekonomik desteklerine rağmen, ülkenin güvenlik ve ekonomik sorunları devam ediyor. Taliban hükümetinin dağılma sonrası, sorunların yanı sıra yeni hükümet ve halkın elde ettiği en büyük başarılardan biri ise ‘Basın Özgürlüğü’ olarak ülkenin anayasasına yer aldı. Güvensizlik ve yolsuzluk Afgan gazetecilerine sorun oluşturan iki unsur olarak şiddet ve tehditlere yol açıyor. Afganistan Özgür Gazetecilere Destek Kurumu’na (NAI) göre 2016 yılında 14 gazeteci hayatını kaybederken, 23’ü yaralandı, 3’ü tutuklandı ve 332’si ise ölüme tehdit edildi. Şiddetlerin yüzde 78’si Taliban militanları tarafından, yüzde 15’i hükümet tarafından ve yüzde 6’sı ise güçlü figürler tarafından gerçekleştirildi. Son yıllarda yerel gazetecilere yönelik suikast, intihar saldırıları, yaralama gibi şiddet olayları bazı gazetecilerin meslek değişmelerine, bazılarının ise ülkeyi terk etmelerine neden oldu.

NAI Kurumu Başkanı Mucip Hilvetger, basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Basın özgürlüğünü ihlal ve gazetecilere karşı şiddet 2016’da geçen yıllara göre yükseldi. Fakat sıcak bakabileceğimiz mevzu ise hükümetin bu konuyu ciddiye alabilmesi için uygulanan yeni kanunlardır ki bu kanunları uygulama aşamasında ciddi davranacaktır” ifadelerini kullandı. Afgan gazeteci Zafarşah Rohi ise, “Afgan hükümeti gazetecilere yönelik şiddet meselesi çözümüne ilgisiz kaldı ve bu sorun şiddetin artmasına yol açtı” diyerek endişelerini dile getirdi.

Mirveys Arya sadece birkaç ay önce, ülkenin en meşhur televizyon kanalında sunucu olarak siyasi program sunuyordu. Fakat cinayet ve suikastlardan kurtulmak için kendine başka bir meslek seçti. Ticarete atılan Arya, burger dükkanı sahibi oldu. Arya, "Ülkenin güvenlik sorunları ve işsizlik, cinayet ve suikastlara yol açıyor. Ben de kendime en az güvenli bir hayat seçmek için bu işi seçtim. Çünkü televizyonda çalışırken tehdit alıyordum ve kolayca kurban gidebilirdim. Zaten hükümet güvenliğim için bir şey yapmadı" diye konuştu.

Sultan Faizy

