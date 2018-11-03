Afganistan hükümet güçleri ile Taliban çatıştı: 21 ölü

Afganistan güçleri tarafından yayımlanan bildiride, Afganistan 201'inci Silahlı Birliği ile Taliban güçleri arasında çıkan çatışmada 21 militanın öldürüldüğü belirtildi. Ölenlerden üçünün DEAŞ'e mensup ait olduğu kaydedildi.

Afganistan'nın doğu kesiminde bulunan Nangarhar'ın nispeten sakin bir bölge olarak bilinmesine rağmen bölgenin iç kesimlerinde durumun son yıllarda giderek kötüleştiği belirtildi.

Yine, Afganistan'ın başka bir bölgesi olan doğu Kunar'da Taliban güçleri ile DEAŞ arasında şiddetli çatışmaların çıktığı belirtildi. Afgan ordusu ile Taliban ve DEAŞ militanları arasında Çapara Dara bölgesinde çıkan çatışmalarda en az 4 DAEŞ militanının öldürüldüğü, 9 DAEŞ militanının da Taliban güçleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Afgan ordusunun Silahlı Birlikleri, en 2 Taliban mensubunun da DAEŞ tarafından ele geçirildiğini söyledi.