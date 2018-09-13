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Afganistan isyancılara karşı askeri operasyonları hızlandırdı

Afganistan isyancılara karşı askeri operasyonları hızlandırdı
Afganistan isyancılara karşı askeri operasyonları hızlandırdı

Afganistan Savunma Bakanlığı, Afgan milli güvenlik güçlerinin Taliban militanlarına ve diğer terörist gruplara yönelik operasyonlarının yoğunluğunun ve hızının arttırıldığını açıkladı.

Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afgan ve Koalisyon Hava Kuvvetleri tarafından desteklenen operasyonların ana hedefinin 20 Ekim'deki milletvekili seçimlerinde halkın güvenliğini sağlamak olduğu ifade edildi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Gafur Ahmet Cavit düzenlediği basın toplantısında, “Çeşitli şehirlerde sivillere yönelik saldırıların düzenlenmesiyle barış sürecine ve seçimlere zarar vermek isteyen bazı unsurlar var. Fakat Afgan milli güvenlik güçleri düşmanlara ve bu grupların manevralarına devam etmelerine ve ülkedeki demokratik süreci bozmasına izin vermeyecek” dedi.

Sözcü Cavit'in açıklamasına göre operasyonların arttırılmasıyla birlikte Afgan Hava Kuvvetlerinin düzenlediği saldırılarda son 3 gün içinde 294 Taliban militanı öldürüldü, 107 militan yaralandı. Sözcü Cavit, “Afgan halkına, Afgan milli güvenlik güçlerinin halkı korumak ve ülkenin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için elinden geleni yapacağını temin ediyoruz. Afgan milli güvenlik güçleri, hayatlarına mal olsa bile bu yönde çabalarını asla durmayacaktır” diye konuştu.  

Sultan Faizy

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