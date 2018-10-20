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Afganistan seçimlerinin birinci gününde 192 saldırı, 38 ölü

Afganistan seçimlerinin birinci gününde 192 saldırı, 38 ölü
Afganistan seçimlerinin birinci gününde 192 saldırı, 38 ölü

Afganistan’da milletvekili seçimleri için oy verme işleminin birinci gününde 192 saldırının gerçekleştiği ve aralarında polis ve askerlerin de olduğu 38 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Afganistan'da milletvekili seçimleri için oy verme işleminin birinci günü sona erdi. Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bugün seçmenlere yönelik 192 saldırı düzenlendi. Saldırılar sonucu 17'si sivil 10'u polis memur, 1'i de ordu mensubu olmak üzere toplamda 38 kişi hayatını kaybetti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 100'den fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Ülkedeki seçimlerin bugün yaşanan aksaklıklar sebebi ile bazı bölgelerde yarın da devam edeceği öğrenildi.
 

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