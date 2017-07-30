Afganistan standartları Türkiye ile uyumlu hale gelecek

Afganistan Ulusal Standartlar İdaresi başkan yardımcıları ve uzmanlarından oluşan 5 kişilik heyet, iki ülke arasındaki ticaretin ve Afganistan’a gelen ürünlerin kalitesinin artırılması amacı ile TSE'ye on günlük çalışma ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsamında standardizasyon, belgelendirme, muayene gözetim, laboratuvar uygulamaları konularında uygulamalı eğitimler alan Afganistanlı uzmanlar, kendi tecrübelerini Türk uzmanlar ile paylaştı.



ANSA Mali ve İdari Başkan Yardımcısı Abdul Khaliq Babor, ANSA Başkanı Nakibullah Faik’in 2016 yılında TİKA Başkanı Serdar Çam’ı ziyareti ile hız kazanan projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Afganistan’a diğer ülkelerden gelen ürünlerin kalitesi noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Afganistan’a gelen ürünler arasında en kaliteli olanlar Türk malları. Bu yüzden Türkiye ile ticaretimizin daha da artması amacı ile iki ülke arasındaki standartların uyumlu hale gelmesini önemsiyoruz. TSE’den aldığımız eğitim ve uygulamalar ile çok önemli tecrübeler edindik. Bu işbirliğini sağlayan TİKA’ya teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



TSE Dış İlişkiler Dairesi Başkanı İlhami Aktürk de değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki köklü tarihi, kültürel ilişkilere değinerek, “ANSA heyetinin ziyaretinden büyük memnuniyet duyuyoruz. İki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi adına ANSA’nın ihtiyaç duyduğu her alanda işbirliğimizi sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.



Proje, TSE uzmanlarının Afganistan’a yapacakları inceleme ziyareti ve ardından kurulacak çalışma grupları ile eğiticilerin eğitimi, laboratuvarların yenilenmesi, ANSA bünyesinde eğitim merkezleri kurulması ile devam edecek.