'Afganistan'a ihracatta 135 milyon dolarlık açığı kapatmak mümkün'

Türkiye'nin Afganistan'a yaptığı ihracat 2012 yılında 290 milyon dolar ile zirveyi görürken takip eden yıllarda sürekli düşmüş ve 2016 yılında 155 milyon dolara geriledi. Ülkedeki en büyük iki şirketle üst düzey görüşmeler yapan Türk işadamı Kenan Acıkök, ihracat rakamlarını 2012 seviyesine çıkarmanın mümkün olduğunu belirtti.

Afganistan'a yapılan ihracat rakamlarını değerlendiren Acıkök, "Türkiye'nin Afganistan ile dış ticareti yıllara göre farklılık göstermektedir. 2006-2012 yılları arasında Afganistan'a yapılan ihracat sürekli artış gösterirken 2012 yılında 290 milyon dolara ulaşmıştır. Afganistan'a ihracat 2013 yılında 239 milyon dolar, 2014 yılında 203 milyon dolar, 2015 yılında 174 milyon dolar, 2016 yılında 155 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2012'den bu yana ihracatta 135 milyon dolarlık bir kayıp var. Bu açığı Afganistan'da yeni iş bağlantıları ve yatırımları ile kapatmak mümkün" diye konuştu.

Afganistan'ın en büyük şirketleriyle işbirliği

Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeyde ticari bağı olan işadamı Kenan Acıkök'ün Afganistan'a yaptığı iş gezisinde ülkenin en büyük firmalarıyla iş anlaşması yaptığı belirtildi.

Afgan şirketleriyle yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Acıkök, "Afganistan'ın en büyük şirketlerinden olan Alkozai Group ve Global Trust ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirdik. Birçok iş kolunda faaliyet gösteren Global Trust şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Jaseem Rezai ile bir araya geldik. Türkiye ile Afganistan arasındaki ticari iş kollarını ele alıp hangi alanlarda iş yapılabileceğini istişare ettik. Yine merkezi Afganistan'da olup birçok ülkede yatırımı bulunan Alkozai Group Yönetim Kurulu Başkanı Mohammad Jan Alkozai ile de önemli görüşmeler yaptık. Sağlık başta olmak üzere diğer sektörlerde ne gibi işbirlikleri yapılabileceğini konuştuk. Yine burada bazı Tacik firma yetkilileriyle de bir araya geldik. Alkozai Group, Global Trust ve Moby Group başta olmak üzere birçok firmayla işbirliği protokolleri imzaladık" şeklinde konuştu.

"Sağlık turizmi için iyi bir pazar"

Sağlık hizmetleri alanında Afganistan'da ciddi bir hastane ve sağlık alanında yetişmiş personel açığı bulunduğunu ifade eden Acıkök, "Bu alandaki boşluktan faydalanıp sağlık turizmi açısından Afgan vatandaşlar ülkemize rağbet gösterebilirler" dedi.

150 Türk şirket faaliyet gösteriyor

Afganistan Yatırım Destek Ajansı (AISA) verilerine göre; ABD, Pakistan, Türkiye, İran, Birleşik Krallık ve Hindistan önemli yatırımcılar arasında yer alıyor. Afganistan'daki en fazla doğrudan yabancı yatırım iş kollarını inşaat ve hizmet sektörü oluşturuyor. AISA verilerine göre Afganistan'da yerel nitelikli yaklaşık 42 bin kayıtlı şirket bulunuyor. Bunun 3 bin 400'ünü oluşturan yabancı yatırımcılardan yaklaşık 150'sini Türkiye menşeli şirketler oluşturuyor.