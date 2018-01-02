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Afganistan'da 1 ABD askeri öldürüldü

Afganistan'ın Nangarhar eyaletinde terör örgütü DEAŞ ve Taliban militanlarına yönelik yürütülen operasyonlarda 1 ABD askeri öldürüldü, 4 ABD askeri yaralandı.

Afganistanda 1 ABD askeri öldürüldü

02 Ocak 2018 22:17

ABD askeri yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Afganistan'ın Nangarhar eyaletine bağlı Achin bölgesinde terör örgütü DEAŞ ve Taliban militanlarına yönelik yürütülen operasyonlarda 1 ABD askeri öldürüldüğü, 4 ABD askerinin de yaralandığı bildirildi.

Afganistan'daki kıdemli ABD Ordu Genel Sekreteri John W. Nicholson, "Kaybımızdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanlarda, düş kırıklığına uğramış yaralı kardeşlerimizin ailelerine ve arkadaşlarına yürekten sevgi ve dualarımızı iletiyoruz" dedi. 

 

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