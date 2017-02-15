Vali Sözcüsü Reza Ghafoori göre çiftçiler, Taliban tarafından kaçırıldı. Reza "Çiftçiler Darzab ilçesinin Chehl Tapa bölgesine rutin işlerini yapmaya gitmişlerdi. Fakat Taliban militanları kendi çıkarları ve haraç almak için onları beraberlerine götürdü" iddiasında bulundu.

Operasyon düzenlenecek

Reza'ya göre, bölgeye arabuluculuk yapmak için kavim büyükleri gönderildi. "Arabuluculuk sonuç vermezse, operasyon düzenleyeceğiz." dedi.

Taliban Sözcüsü Qari Yusuf Ahmadi, İHA'ya yaptığı açıklamada "Olaydan haberimiz yok, bizim elemanlarımızın böyle bir şey yaptıklarını sanmam" diye konuştu.

Geçen hafta, Cevzican ilinde Kızılhaç ekibinin 6 çalışanı DEAŞ militanlarınca öldürülmüş iki çalışanı da kaçırılmıştı.

Sultan Faizy