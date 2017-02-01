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Afganistan'da bir adam eşinin kollarını bağlayarak her iki kulağını da kesti

Afganistan’da 23 yaşındaki Afgan bir kadının eşi tarafından kulakları kesildi.

Afganistanda bir adam eşinin kollarını bağlayarak her iki kulağını da kesti

01 Şubat 2017 18:03

Afganistan’ın Belh kentinde yaşayan Zarina adlı bir kadın eşinin saldırısına uğradı. Kocasının uyandıktan sonra birden bire kendisine saldırdığını söyleyen 23 yaşındaki kadın, eşinin kendisini bağlayarak kulaklarını kestiğini söyledi. 

Olayın ardından konuşan Zarina: “Ben hiçbir günah işlemedim ve kocamın bana bunu neden yaptığını bilmiyorum” dedi. 13 yaşında evlendiğini ve kocasıyla ilişkisinin iyi olmadığı söyleyen Zarina, artık evli kalmak istemediğini belirtti. Kocasının çok şüpheci olduğunu ifade eden Zarina “Ailemi ziyarete gittiğimde beni erkeklerle konuşmakla suçluyordu” dedi. Zarina kocasının bulunup tutuklanmasını istedi.

Saldırıdan sonra kadının, kaçan kocasının polis tarafından arandığı bildirdi.

Geçtiğimiz yıl da ülkenin kuzeybatısında bulunan Ghormach bölgesinde Reza Gül isimli bir kadının burnu ise eşi tarafından kesilmişti. 


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