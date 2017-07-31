Afganistan’da bombalı intihar saldırısı

Afganistan polisi tarafından yapılan açıklamada, Irak büyükelçiliği yakında bir intihar bombacısı tarafından bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırının Kabil’in kuzeybatısındaki Shaw-e Naw bölgesinde meydana geldiği, patlamanın ardından silahlı şahıslarla ve güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi. Bölgedeki sivillerin olay yerinden uzaklaştırıldığı belirtilirken saldırıda büyükelçiliğin ve polis merkezinin hedef alınmış olabileceği ifade edildi.



Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, saldırıda ölen ya da yaralılar olup olmadığı da bilinmiyor.

Sultan Faizy