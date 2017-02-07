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Afganistan’da canlı bomba

Afganistan’da Anayasa Mahkemesi önünde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti.

Afganistanda canlı bomba

07 Şubat 2017 16:35
Afganistan’da canlı bomba - Tıkla İzle

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Anayasa Mahkemesi önünde canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, "İntihar saldırganı kendini giriş kapısına ulaştırarak mesaisi biten çalışanları hedef aldı” dedi. 

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İsmail Kawoosi ise “Şu ana kadar 5 ceset ve 15 yaralı hastanelere sevk edildi" ifadelerini kullandı. İsmini vermek istemeyen bir yetkili de olayda 11 kişinin hayatını yitirdiğini söyledi. Görgü tanığı Ehsanullah, "Yoldan geçerken patlama oldu ve aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu birçok insan yerde yatıyordu” açıklamasını yaptı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 

Sultan Faizy
 

Etiketler: afganistan, canlı bomba


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