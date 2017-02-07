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Afganistan’da çığ : 119 ölü

Geçtiğimiz günlerde Afganistan’ın Nuristan vilayetine bağlı bir köyde meydana gelen çığ felaketinde ölü sayısı 119’a yükseldi.

Afganistanda çığ : 119 ölü

07 Şubat 2017 15:50

Afgan yetkililer çığ sonucu kar altında kalan 119 kişinin daha cesedine ulaştı. Yetkililer, Afganistan’ın birçok bölgesinde fırtına ile birlikte karın yüksekliğinin 2 metreyi bulduğunu bildirdi.

Afet Yönetimi Bakanı Wais Ahmad Barmak, en az 119 kişinin öldüğünü 89 kişinin yaralandığı çığ felaketi sonucunda çatıların çöktüğünü, trafik kazalarının meydana geldiğini bildirdi.
Barmak, ülke çapında yaklaşık iki yüz evin yıkıldığını ve beş yüz hayvanın öldüğünü açıkladı. Öte yandan, çığ altında hala sıkışıp kalan kişilerin olabileceğini henüz net bilginin olmadığını açıkladı. 

Etiketler: afganistan, çığ


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