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Afganistan'da DEAŞ 6 Kızılhaç çalışanını öldürdü

Afganistan'da DEAŞ, Kızılhaç çalışanlarına yönelik saldırıda 6 Kızılhaç çalışanını öldürdü, 2 çalışanı da kaçırdı.


08 Şubat 2017 18:26

Afganistan'ın Cevzican kentinde DEAŞ militanları, 6 Kızılhaç çalışanını öldürdü. Militanlar, 2 çalışanı da kaçırdı. Cevzican Valisi Lutfullah Azizi İHA'ya yaptığı açıklamada, bölgenin DEAŞ kontrolünde olduğunu söyleyerek, "Kızılhaç çalışanları 2 gün önce bölgeye gitmişlerdi fakat yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezine döndüler ve bugün ise tekrar sahaya dönüp canlarını kaybettiler" ifadelerini kullandı. Vali Azizi, "Durumları belirsiz olan 2 çalışanın serbest bırakılmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kızılhaç örgütü ise olayı doğrulayarak, yazılı bir açıklama yaptı. Örgütün başkanı Peter Maurer yaptığı yazılı açıklamada, "Çalışanlarımıza olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu bir büyük trajedi. Olaydan ötürü şoktayız" ifadelerini kullandı.

Naaşlar bugün bölge halkınca Afgan yetkililere teslim edildi. Kızılhaç örgütü çalışanları, Afgan yerel makamlarınca bölgeye yardım dağıtımı için sevk edilmişti. 

Sultan Faizy

Etiketler: 6 Kızılhaç çalışanı, afganistan, DEAŞ, öldürdü


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