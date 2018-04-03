Diğer
Kategoriler

Afganistan'da hava saldırısı: 100 ölü

Afganistan Hava Kuvvetlerinin (AAF) dün Kunduz'da Taliban toplantısının olduğu bir bölgeyi vurduğu ve saldırıda 100 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Afganistanda hava saldırısı: 100 ölü

03 Nisan 2018 10:43

Afganistan Hava Kuvvetleri (AAF), dün Kunduz şehrinin Dasht-e-Archi ilçesinde Taliban tarafından büyük bir toplantının yapıldığı medreseye hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Saldırıda 100 kişinin öldüğü, 150'den fazla yaralının olduğu bildirildi. Hükümet yetkilileri, hava saldırısında Taliban örgütünden 15 kişinin öldürüldüğünü, 15 kişinin ise yaralandığını doğruladı. Taliban'ın ise bölgede bulunan Afgan Ulusal Ordusuna saldırı hazırladığında olduğu belirtildi.

Yetkililer, yüksek rütbeli Taliban yetkilisi Mullah Beryani'nin hava saldırısı sırasında medresede olduğunu açıkladı. Bölge sakinleri ve görgü tanıkları ise medresede yaklaşık 300 kişinin toplandığını, bunun bir Taliban toplantısı olmadığını ifade etti. Bölgedeki hastane yetkilileri, onlarca kişinin hastaneye götürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan, iki yıl önce Taliban'ı bölgeden temizlemek için Kunduz'daki Dasht-e-Archi ilçesine ekstra güvenlik güçleri yerleştirilmişti, ancak bölgede çatışmaların devam ettiği kaydedildi.  

 Sultan Faizy

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç