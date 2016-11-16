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Afganistan’da intihar saldırısı 4 ölü

Afganistan’da Afgan istihbarat çalışanlarını hedef alarak gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.

Afganistanda intihar saldırısı 4 ölü

16 Kasım 2016 10:25
Afganistan’da intihar saldırısı 4 ölü - Tıkla İzle

Afganistan’ın başkenti Kabil’in şehir merkezine sabah saatlerinde bir intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırganın, Afgan istihbarat çalışanlarını taşıyan minibüsün geçişi sırasında patlatıldığı kaydedildi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Kabil asayiş müdürü Feridun Obaidi’nin İHA’ya yaptığı açıklamada “Şehitlerin kimliklerini öğrenmemiz için çalışmalarımız sürüyor, ilk bilgilerimize göre şehitlerin 2’si istihbarat çalışanı” dedi. Obaidi, yaralananlar arasında sivillerin de bulunduğunu ifade etti.

Sultan Faizy
 


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