Afganistan'da intihar saldırısı: 7 ölü

Pakistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necip Daniş, Kabil'in Pul-e Çarki hapishanesinin yakınında hükümet görevlilerini taşıyan bir araca intihar saldırısı düzenlendiğini ve saldırıyı gerçekleştirenin dahil 7 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Başka bir yetkili ise saldırıda ayrıca 5 kişinin de yaralandığını kaydetti. Aynı yetkili saldırganın hükümet görevlilerini taşıyan aracın hapishaneye girmek üzere yavaşladığı bir sırada araca doğru yürüyerek kendisini patlattığını belirtti.

Mahalli haber sitelerindeki bir haberde intihar saldırısına maruz kalan araçta, kadın görevlilerinin bulunduğu bildirildi. Patlamanın meydana geldiği Pul-e Çarki hapishanesinde yüzlerce Taliban mensubunun bulunduğuna da dikkat çekildi.