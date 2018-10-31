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Afganistan'da intihar saldırısı: 7 ölü

Afganistan'da intihar saldırısı: 7 ölü
Afganistan'da intihar saldırısı: 7 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil’in en büyük hapishanesinin kapısının yakınında hükümet yetkililerini taşıyan bir otobüse intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, olayı henüz kimsenin üstlenmediği kaydedildi.

Pakistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necip Daniş, Kabil'in Pul-e Çarki hapishanesinin yakınında hükümet görevlilerini taşıyan bir araca intihar saldırısı düzenlendiğini ve saldırıyı gerçekleştirenin dahil 7 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Başka bir yetkili ise saldırıda ayrıca 5 kişinin de yaralandığını kaydetti. Aynı yetkili saldırganın hükümet görevlilerini taşıyan aracın hapishaneye girmek üzere yavaşladığı bir sırada araca doğru yürüyerek kendisini patlattığını belirtti. 

Mahalli haber sitelerindeki bir haberde intihar saldırısına maruz kalan araçta, kadın görevlilerinin bulunduğu bildirildi. Patlamanın meydana geldiği Pul-e Çarki hapishanesinde yüzlerce Taliban mensubunun bulunduğuna da dikkat çekildi.  

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