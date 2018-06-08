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Afganistan’da milletvekilinin evine saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar’da bir milletvekilinin evine düzenlenen intihar saldırısında 1’i polis 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Afganistanda milletvekilinin evine saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

08 Haziran 2018 11:50

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde sabah erken saatlerde bir milletvekilinin evine intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 sivil ve 1 polis memuru olmak üzere 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. 

Nangarhar Vali Sözcüsü Attaullah Khogyanai yaptığı açıklamada, milletvekili Faridoon Momand’ın o sırada evde olmadığını duyurdu. Saldırının ise patlayıcı yüklü yelek giyen kişiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Khogyanai, "Saldırıda 1 polis ve 2 sivil öldürüldü. Bir çocuk dahil olmak üzere 5 sivil yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı. Olay esnasında polisin, bir saldırganı ateş açarak vurduğu aktarıldı.
Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.  

 

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