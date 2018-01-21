Afganistan’da otele saldırı düzenlemek isteyen 3 kişi öldürüldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Intercontinental Hotel'e intihar saldırısı düzenlemek isteyen saldırganlar ile polis güçleri arasında çatışma çıkmıştı. Afgan güvenlik görevlileri, kuşatmanın sone erdiğini ve otelin kontrolünün yeniden sağlandığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish, konuya ilişkin yaptığı açıklamada olayın sona erdiğini, 3 saldırganın öldürüldüğünü ifade etti. Danish, 126 kişinin kurtarıldığını dile getirerek, kurtulanlar arasında 41 yabancı uyruklunun bulunduğunu da belirtti. Afgan Sözcü, olayda 1’i yabancı 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3’ü güvenlik gücü olmak üzere 6 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Sultan Faizy