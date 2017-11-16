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Afganistan'da patlama: 10 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de medyana gelen patlama sonucunda 10’a yakın polis ve sivil yaşamını yitirdi.

Afganistanda patlama: 10 ölü

16 Kasım 2017 13:34

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 15. bölgesinde meydana gelen patlamanın, bir düğün salonun giriş kapısında meydana geldiği bildirildi. Sağlık Bakanı Sözcüsü İsmail Kawoosi, 5 yaralının hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Polis ise, 10’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 10'dan fazla yaralı olduğunu aktardı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif şehrinin valisini bir miting kapsamında desteklemek için bir araya gelen vatandaşlar arasında gerçekleşen patlamada, hayatını kaybedenlerin polis ve sivillerden oluştuğu aktarıldı.
 

 

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