Afganistan'da patlama: 10 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 15. bölgesinde meydana gelen patlamanın, bir düğün salonun giriş kapısında meydana geldiği bildirildi. Sağlık Bakanı Sözcüsü İsmail Kawoosi, 5 yaralının hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Polis ise, 10’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 10'dan fazla yaralı olduğunu aktardı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif şehrinin valisini bir miting kapsamında desteklemek için bir araya gelen vatandaşlar arasında gerçekleşen patlamada, hayatını kaybedenlerin polis ve sivillerden oluştuğu aktarıldı.

