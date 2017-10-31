Afganistan'da patlama: 13 ölü, 13 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 10. bölgesi Wazir Akbar Khan’da, Avustralya'nın diplomatik misyonuna yakın bir bölgede saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Savunma Bakanlığından bir kaynağın açıklamasına göre, Savunma Bakanlığına ait Dışişleri bölümünün kapısına bir intihar saldırganı yaklaşarak kendini patlattı. Yaralıların hastaneye sevk edildiği bildirilirken, bölgede bulunan binaların camları ve kapılarda hasar meydana geldiği belirtildi.