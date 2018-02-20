Diğer
Kategoriler

Afganistan’da patlama: 3 ölü

Afganistan’ın doğusundaki Celalabad şehrinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

Afganistanda patlama: 3 ölü

20 Şubat 2018 14:18

Afganistan’ın doğusundaki Celalabad şehrinde aşiret liderlerinin kaldıkları otelin ikinci katına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı aktarıldı. Nangarhar Valiliği Sözcüsü Attaullah Khogyani, aşiret liderlerinin kaldıkları otelin ikinci katına yerleştirilen bombanın patlatılmasının sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Patlamada 2 kişinin yaralandığını kaydeden Khogyani, ölen ve yaralananların sivil olduğunu aktardı.


Öte yandan, patlamayı henüz üstlenen olmadı. 

Etiketler: afganistan, patlama

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç